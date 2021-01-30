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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi!

AK Parti Genel Başkanvekili , Boğaziçi Üniversitesinde Kabe'ye karşı yapılan ahlaksızlığın sorumlularının hukuken hesap vereceklerini belirtti

AA
Giriş Tarihi: 30.1.2021 11:54 ABONE OL
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Boğaziçi Üniversitesinde Kabe'ye karşı yapılan ahlaksızlığın sorumlularının hukuken hesap vereceklerini belirtti. Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesi içerisinde Müslümanlara karşı nefret suçu işleyen sapkın provokatörleri şiddetle lanetliyorum. İslam düşmanlarına milletimiz asla fırsat vermeyecektir. Müslümanların kıblesi Kabe'mize karşı yapılan bu ahlaksızlığın sorumluları hukuken hesap vereceklerdir." ifadelerine yer verdi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi!
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