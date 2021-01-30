AK Parti'den derde derman paketi

UZUN BOŞANMA SÜRELERİNE SON

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yıllarca süren boşanma davalarının önüne geçmek istediklerini belirtti. Gül, boşanma davalarını hızlandıracak bir sistem kurguladıklarının altını çizdi.

AİLE ARABULUCULUĞU

Yapılan hazırlığa göre ise aile arabuluculuğu sistemi etkin hale getirilecek. Ya hakimlere aile arabulucusu görevi verilecek ya da bununla ilgili bir mekanizma oluşturulacak. 10-15 yıl süren boşanma süreçleri ortadan kaldırılacak. Boşanma sürecinde tarafların kendinin haklı olduğunu ispatlamak için iftiralara varan kötü süreçlerin yaşanmasının önüne geçilecek.

AZINLIK VAKIFLARI

Azınlık vakıflarının kendi yöneticilerini kendilerinin seçmesi ile ilgili bazı yasal boşluklar bulunuyordu. Bunlarla ilgili de düzenleme yapılacak.

SUÇLU CEZAEVİNE GİRSİN TARTIŞMASI

Hapis 2 yıla kadar olan suçlardan tutuklama olmuyor. Reform sunumunun yapıldığı MYK toplantısında bazı üyeler, 2 yıl altı hapis cezasını öngören suçlar için de bir iki hafta bile olsa cezaevine girmelerinin gerektiği belirtildi. Bazı üyeler ile bunun düşünce ve ifade özgürlüğü açısından sıkıntı yaratabileceğini belirterek karşı çıktı. Bu konuda son kararı Erdoğan verecek.