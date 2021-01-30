Altun’dan Boğaziçi'ndeki 'Kabe fotoğrafı' saygısızlığına tepki

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT renkleri kullanılarak hazırlanan Kabe fotoğrafının yere serildiğini gösteren görüntülerin ardından tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT renkleri kullanılarak hazırlanan Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi.

"ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

İletişim Başkanı Altun Twitter hesabından şunları söyledi: "Azgın azınlığın özgürlük, eşitlik ve insan hakları sosuyla normalleştirmeye çalıştığı sapkın düşünce ve yaşam tarzının asıl hedefi nesillerimizi ifsat etmektir. Tek motivasyonu ise kutsallarımızı ayaklar altına almaktır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görüntüler bunun ispatıdır.

Ahlaksızlığı, kutsallara hakareti, nefreti ve terörü özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Gözleri kör, kalpleri mühürlü olan bu azgın azınlık aziz milletimizin maşerî vicdanında da mahkûm edilmiştir. Sizin ifsatlarınızı önlemezsek veyl olsun bize!"