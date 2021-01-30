Etkinliklere 15 günlük yasak!

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, (Siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı genel kurul ve toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan programları kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve (Valiliğimizce izin verilenler hariç olmak üzere) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, kermes, yardım toplama faaliyetleri vb. her türlü eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. Ve 19. Maddeleri hükmü gereğince 01/02/2021 saat:00.01'dan – 15/02/2021 saat 23.59 arasında (15) gün boyunca, genel asayiş ve kamu düzenin korunması için Valilik Makamının 29.01.2021 tarih 2021/85 sayılı kararıyla yasaklanmıştır" denildi.