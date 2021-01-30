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Feci ölüm! Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki platform ızgaranın altında kaldı

'un İlkadım ilçesinde bir fabrikada kaynakçı olarak çalışan 'ın (37), üzerine kaynak yaptığı sırada yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir devrildi. Devrilen ızgaranın altında kalan Horasan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 30.1.2021 13:42 Son Güncelleme: 30.1.2021 13:53 ABONE OL
Feci ölüm! Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki platform ızgaranın altında kaldı

Samsun'da kaynak yaparken üzerine yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara devrilen işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada kaynakçı olarak çalışan 37 yaşındaki Emre Horasan, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara imalatı sırasında kaynak yaparken söz konusu ızgara üzerine devrildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Devrilen ızgaranın altında kalan Emre Horasan ağır yaralandı. 112 sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emre Horasan ameliyata alındı. Horasan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti.

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Feci ölüm! Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki platform ızgaranın altında kaldı
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