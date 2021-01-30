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’dan Kabe saygısızlığına sert tepki “Kabe kutsalımızdır”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir" dedi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Giriş Tarihi: 30.1.2021 21:07 ABONE OL
Fuat Oktay’dan Kabe saygısızlığına sert tepki “Kabe kutsalımızdır”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Kabe kutsalımızdır, inanç ve ibadetimizin, birlik, beraberlik ve dayanışmamızın sembolüdür. Bunlardan nasibini almamış hadsizlerin, alemin kalbi Kabe'ye el ve dil uzatması alçalabilecekleri seviyede sınır tanımayacaklarının göstergesidir. Biz hükümet olarak gereğini yapmaktayız ve eminim Türk yargısı da hak ettikleri cezayı verecektir. Milletimizin oynanan oyunu görerek, bu çarpık zihniyet ve destekçileriyle arasına kalın bir set çekeceğine inancım tamdır."

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Fuat Oktay’dan Kabe saygısızlığına sert tepki “Kabe kutsalımızdır”
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