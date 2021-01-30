İletişim Başkanı Altun'dan Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Kabe'ye yönelik saldırıya tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'nde 'Kabe'ye yönelik saldırıya tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Altun: "Azgın azınlığın özgürlük, eşitlik ve insan hakları sosuyla normalleştirmeye çalıştığı sapkın düşünce ve yaşam tarzının asıl hedefi nesillerimizi ifsat etmektir. Tek motivasyonu ise kutsallarımızı ayaklar altına almaktır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görüntüler bunun ispatıdır." ifadelerini kullandı.

İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımları:

Azgın azınlığın özgürlük, eşitlik ve insan hakları sosuyla normalleştirmeye çalıştığı sapkın düşünce ve yaşam tarzının asıl hedefi nesillerimizi ifsat etmektir. Tek motivasyonu ise kutsallarımızı ayaklar altına almaktır. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görüntüler bunun ispatıdır.

Ahlaksızlığı, kutsallara hakareti, nefreti ve terörü özgürlük olarak pazarlamaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Gözleri kör, kalpleri mühürlü olan bu azgın azınlık aziz milletimizin maşerî vicdanında da mahkûm edilmiştir. Sizin ifsatlarınızı önlemezsek veyl olsun bize!