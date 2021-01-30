İstanbul’da kısıtlama günü yağmur yağdı yollar boş kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağnak yağış kısıtlama boyunca etkisini sürdürdü.



Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Cuma günü saat 21.00'a kadar yoğunluk oluşurken E-5 karayolu üzerinde az sayıda aracın bulunduğu, sokaklar da ise vatandaşların az olduğu görüldü. Yağan yağmura rağmen yine polis ekipleri ana artellerde kısıtlama gününde belgesiz olarak sokağa çıkanları kontrol ettiler. Kısıtlamaya uymadan belgesiz sokağa çıkanlara para cezası uygulandı.

Yağan sağnak yağmur nedeniyle kısıtlamadan dolayı fazla vatandaşın dışarıya çıkmadığı gözlendi. Meydanlarda yağmura rağmen turistlerin akınına uğradı.

İstanbul'da yağışların Cumartesi günü yağdıktan sonra Pazar günü yerini güneşli bir havaya bırakacağı Pazartesinden itibaren yağışların kaldığı yerden devam edeceği kaydedildi. Hava sıcaklığının ise 11 derece civarında olacağı belirtildi.