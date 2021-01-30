Mardin'de kanlı eylem planlayan teröristler yakalandı! Patlayıcıları bakın nereye gizlemişler!

Mardin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat sonucu sınırdan ülkeye giriş yapmak isteyen, Suriye uyruklu, PKK/YPG'li 2 teröristi gözaltına aldı. Teröristlerin üzerlerinde ve irtibatta oldukları kişilerin evlerinde yapılan aramalarda; 4 kilo 115 gram plastik patlayıcı, 2 zaman ayarlı bomba ve 1'i uzaktan kumandalı olmak üzere 3 bomba düzeneği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.