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Sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

, ve bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunmaya çalışan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 30.1.2021 11:30 Son Güncelleme: 30.1.2021 11:34 ABONE OL
Sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği başarılı operasyonlarla terörden temizlenen Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan 3 teröristin etkisiz hale getirildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

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Sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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