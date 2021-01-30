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: Çökertilen fuhuş çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! SABAH'a tüyler ürperten itiraf: Arka odada tecavüz etti...

haberine göre; Ankara'da çökertilen fuhuş çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çete lideri Osman K. tarafından tecavüze uğrayan N.F. yaşadığı o korku dolu anları SABAH'a anlattı. Mağdur kadın, "Gider önce kızını öldürürüm sonra da gelip seni öldürürüm' dedi. Daha sonra da ofisin arkasında bulunan odaya gitmemi söyledi. Odada bana tecavüz etti. Sesimi çıkaramadım, çok korktum." dedi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 30.1.2021 08:23 Son Güncelleme: 30.1.2021 08:32 ABONE OL
Son dakika: Çökertilen fuhuş çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! SABAH'a tüyler ürperten itiraf: Arka odada tecavüz etti...

Son dakika haberi: Ankara'da 6 ay süren takip sonucu çökertilen fuhuş çetesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çete üyelerinin, kurbanların kızlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettiği tanık ifadelerinde yer aldı.

Önceki gün Ankara'da düzenlenen operasyonla 29 kadını fuhuşa sürükleyen şebeke çökertilmiş, 8 şüpheli yakalanmıştı. Çete lideri Osman K. tarafından tecavüze uğrayan N.F. yaşadığı o korku dolu anları SABAH'a anlattı. Ankara'ya kızını yalnız bırakmamak için geldiğini ve bir süre sonra iş aramaya başladığını söyleyen N.F., Yenimahalle'de Osman K. ile tanıştığını söyleyerek hayatının nasıl karardığını anlattı. Kendisine zorla fuhuş yaptırıldığını söyleyen kadın, Osman K. tarafından da tecavüze uğradığını, bırakmak istediğinde ise ölümle tehdit edildiğini anlattı. SABAH'a konuşan N.F. şunları söyledi:

'ADIMIZI POLİSE VERİRSEN ÖLÜRSÜN'

İşsizdim. Osman K. ile tanıştım. Osman K. 'Ev açarım, kazandığın paranın yarısını alırım' diyerek bana teklifte bulundu. Ben de ekonomi olarak zor durumda kaldığımdan kabul etmek zorunda kaldım. Paranın yarısını alıyordu. 'Adımızı verirsen seni öldürürüz' tehdidinde bulunuyorlardı. Birkaç kez fuhuş yaparken polis bastı. Öldürülme korkusundan ağzımı açamadım. Emniyete gidip dedikleri gibi ifade verdim.

Osman K.'nın hakaretlerine daha fazla dayanamadığım bir gün bu işi yapmak istemediğimi söyledim. Bunun üzerine sinirlenen Osman, 'Evinin adresini her şeyini biliyorum. Gider önce kızını öldürürüm sonra da gelip seni öldürürüm' dedi. Daha sonra da ofisin arkasında bulunan odaya gitmemi söyledi. Odada bana tecavüz etti. Sesimi çıkaramadım, çok korktum.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman K., Osman D. Muzaffer B. ve Erkan D. tutuklanırken E.K., E.G., S.B. ve Y.B. serbest kaldı.

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Son dakika: Çökertilen fuhuş çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! SABAH'a tüyler ürperten itiraf: Arka odada tecavüz etti...
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