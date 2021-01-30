Gaziantep Valisi Davut Gül, koronavirüs salgını ile ilgili sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleriyle birlikte yaklaşık 2 aydır düşüş eğiliminde olan vaka sayılarının yeniden yükselişe geçtiğini Belirten Vali Gül, vatandaşlara "Rehavete kapılmayın" uyarısında bulundu.
Gaziantep Valisi Davut Gül
MUTASYONLA BİRLİKTE KENTTE VAKA SAYISI ARTTI
İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımı Türkiye'de alınan son tedbirlerle birlikte yavaşladı. Salgının başladığı günden beridir pozitif vaka oranının yüksek olduğu kentlerin başında gelen Gaziantep'te sokağa çıkma yasaklarının öncesinde kırmızıya bürünen vak'a haritasındaki kırmızılık yasakların etkisiyle büyük oranda azalmıştı. Koronavirüsün mutasyona uğradığı açıklamalarının ardından kentte düşüşte olan koronavirüs vaka sayısı, tekrardan yükselişe geçti.
VALİ GÜL'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Gaziantep Valisi Davut Gül, artan vaka sayılarının ardından Twitter hesabından vatandaşları uyardı. Vali Gül, paylaşımında, "İlimizde yaklaşık iki aydır düşüş eğiliminde olan vaka sayıları maalesef tekrar yükselişe geçti. Şehrimizi ve kendimizi virüsten korumak için rehavetten kurtulup pandemi kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen 75 yaş üzeri hemşehrilerimiz aşılarını vurdursunlar..." ifadelerini kullandı.