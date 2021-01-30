Gaziantep Valisi Davut Gül

MUTASYONLA BİRLİKTE KENTTE VAKA SAYISI ARTTI

İlk olarak Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılımı Türkiye'de alınan son tedbirlerle birlikte yavaşladı. Salgının başladığı günden beridir pozitif vaka oranının yüksek olduğu kentlerin başında gelen Gaziantep'te sokağa çıkma yasaklarının öncesinde kırmızıya bürünen vak'a haritasındaki kırmızılık yasakların etkisiyle büyük oranda azalmıştı. Koronavirüsün mutasyona uğradığı açıklamalarının ardından kentte düşüşte olan koronavirüs vaka sayısı, tekrardan yükselişe geçti.