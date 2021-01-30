Prof. Dr. Necmettin Ünal

"TEDBİRLERE DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ"

Prof. Dr. Necmettin Ünal, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen mutasyonlu virüsle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ünal, "Özellikle aşı üretici firmalardan kötü olasılığa karşı hazırlıklar var. 'Yeni gelişen mutant suşa yönelik olarak 2'nci dozdan sonra bir 3'üncü doz yapılabilir mi' ya da 'aynen grip aşılarında olduğu gibi eski virüs ve yeni mutant virüse etkili olacak aşı gibi bir arada verilebilir mi, bivalan ya da polivalan aşılar gibi aşılar yapılabilir mi' bununla ilgili tartışmalar var. Dünyadaki salgının devamı ve virüsün tipine göre bu tür aşılarda da geliştirmeler, değiştirmeler mutlaka olacaktır. Türkiye'de eski suş hala hüküm sürüyor. Hafif sayılarda da artış oldu. 6 bin seviyelerinden 7 bine doğru gitti. Dolayısıyla eski suş hala hüküm sürdüğü için ona karşı olan koruma tedbirlerini devam ettirmek zorundayız" dedi.