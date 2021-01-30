Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezlerin ülke genelinde ağı genişliyor

İçişleri Bakanlığı, tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesine sağlamak için hayata geçirilen Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çorum, Gümüşhane ve Osmaniye'de hizmete başlayan merkezlerle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin sayısı 58'e yükselirken, 2021 Haziran ayı sonunda 81 ilde yaygınlaşacak.



İçişleri Bakanlığı koordinesinde acil çağrı numaralarının tek bir numarada birleştiği 112 Acil Çağrı Merkezleri'nde yerli ve milli kaynaklar ile geliştirilen yazılım kullanılıyor. Ülke genelinde açılmaya devam eden çağrı merkezlerine Çorum, Gümüşhane ve Osmaniye'ye de eklendi. Böylece 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin sayısı 58'e yükselirken, bu sayı 2021 Şubat ayı sonunda 70'e ulaşacak, haziran ayı sonu itibarıyla ise 81 ilde 112 Acil Çağrı Merkezleri hizmet vermeye başlayacak.



2020 YILINDA 88 MİLYON 341 BİN ÇAĞRI GELDİ



Vatandaşımızın acil yardım çağrı merkezlerinin en büyük sorunu ise adres sorma, telefon deneme ya da sipariş verme gibi gereksiz yere meşgul etmeden kaynaklanıyor. 2020 yılında 112 Acil Çağrı Merkezilerine 88 Milyon 341 Bin 131 çağrı geldi. Bu çağrıların yüz 66,27'sini ise asılsız çağrılar oluşturdu.



112 Acil Çağrı Merkezleri'ne asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul eden 160 kişiye 63 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.