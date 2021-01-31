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son dakika açıklanıyor! İşte ile ’de corona virüsü vaka sayısı

Küresel anlamda pandemi oluşturan ve ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde ilk etkilerini göstermeye başlayan corona virüsüne ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgının başından bu yana günlük vaka, hasta ve vefat sayıları gibi korona son durum verileri Twitter hesabı ile resmi internet sitesi üzerinden açıklanmaya devam ederken bugünkü ’de corona virüsü vaka sayısı detayları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileriyle 31 Ocak koronavirüs tablosu…

Giriş Tarihi: 31.1.2021 18:15 Son Güncelleme: 31.1.2021 18:16 ABONE OL
31 Ocak koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte Sağlık Bakanlığı 31 Ocak korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

2020 yılının Mart ayında ülkemizde ilk vakasının teşhisi konulan corona vİrüsü salgınıyla ilgili son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslardan geliyor. Pandemiye ilişkin günlük vaka, hasta ve vefat sayıları gibi korona son durum verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi site üzerinden günlük tablo olarak paylaşılıyor. Öte yandan bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı bilgilerini öğrenmek isteyenler 31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

SON DAKİKA! 29 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika haberi olarak duyurduğu 31 Ocak korona tablosu ile Türkiye'de corona virüsü vaka, hasta, vefat sayısı detayları şöyle;

30 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 871
  • HASTA SAYISI: 658
  • VEFAT SAYISI: 129
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 100

29 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 912
  • HASTA SAYISI: 664
  • VEFAT SAYISI: 131
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 093



28 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 279
  • HASTA SAYISI: 670
  • VEFAT SAYISI: 129
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 902

Bakan Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen vaka sayısı 7.279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız.

27 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 489
  • HASTA SAYISI: 675
  • VEFAT SAYISI: 132
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 803
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31 Ocak koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte Sağlık Bakanlığı 31 Ocak korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı
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