31 Ocak koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte Sağlık Bakanlığı 31 Ocak korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

2020 yılının Mart ayında ülkemizde ilk vakasının teşhisi konulan corona vİrüsü salgınıyla ilgili son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslardan geliyor. Pandemiye ilişkin günlük vaka, hasta ve vefat sayıları gibi korona son durum verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi site üzerinden günlük tablo olarak paylaşılıyor. Öte yandan bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı bilgilerini öğrenmek isteyenler 31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

SON DAKİKA! 29 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika haberi olarak duyurduğu 31 Ocak korona tablosu ile Türkiye'de corona virüsü vaka, hasta, vefat sayısı detayları şöyle;