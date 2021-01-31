31 Ocak koronavirüs tablosu son dakika açıklanıyor! İşte Sağlık Bakanlığı 31 Ocak korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı

2020 yılının Mart ayında ülkemizde ilk vakasının teşhisi konulan corona vİrüsü salgınıyla ilgili son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslardan geliyor. Pandemiye ilişkin günlük vaka, hasta ve vefat sayıları gibi korona son durum verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı resmi site üzerinden günlük tablo olarak paylaşılıyor. Öte yandan bugünkü Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı bilgilerini öğrenmek isteyenler 31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika haberi olarak duyurduğu 31 Ocak korona tablosu ile Türkiye'de corona virüsü vaka, hasta, vefat sayısı detayları şöyle;
Bakan Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen vaka sayısı 7.279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız.