CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den LGBT’ye destek!

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT renkleri kullanılarak hazırlanan Kabe fotoğrafının yere serildiğini gösteren görüntülerin ardından birçok siyasetçiden tepki mesajı geldi. Mukaddes mekân Kabe'ye yapılan saygısızlıkla ilgili tepkilerin ardı arkası da kesilmedi.

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CHP KUTSAL MEKÂN KABE'YE YAPILAN SAYGISIZLIĞI KINAMIŞTI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak da dün sosyal medya hesabından "İnsanlığın mukaddes değerlerine yönelik hiçbir saldırıyı ve aşağılamayı kabul edemeyiz. Bu alçak provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Görünen ve görünmeyen sorumlularının bir an önce ortaya çıkarılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL, CHP'DEN FARKLI TUTUM SERGİLEDİ

Ancak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan farklı bir tutum sergileyerek Kabe'ya yapılan saygısızlığa hiç değinmeden Boğaziçi Dayanışma adındaki sosyal medya hesabının paylaşımını alıntıladı. Boğaziçi Dayanışması paylaşımında, "Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak kayyum siyasetine, LGBT+fobiye, öğrenci tutuklamalarına, anti-demokratik tüm uygulamalara karşıyız" ifadelerine yer verildi.



ÖZEL'DEN LGBT'LİLERE DESTEK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi LGBT hareketine de destek vereceğini şöyle açıkladı: "Boğaziçi direnişinde günlerce terör örgütü bulamayanlar, çareyi bir cinsel yönelimi 'sapkın' ve 'suçlu' göstermekte buldu. Saray rejiminin cezaevlerinde bırakacak bir gencimiz yok. Paylaşmasam da bir görüşü, bir yaşam biçimini kimsenin şeytanlaştırmasına sessiz kalmayacağım"

Özel'in Boğaziçi Üniversitesi'nde, LGBT renklerinin iliştirildiği, Kabe'nin yerine Şahmeran'ın eklendiği Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili sosyal medyadan paylaşım yapmaması dikkat çekti.