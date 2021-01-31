"İstanbul'a 87 kışı geliyor" iddiasına Meteoroloji'den son dakika açıklaması

İstanbul'a birçok insanın hayatını kaybettiği, zorlu şartlarda hayatın günlerce adeta işkenceye dönüştüğü günler olan 1987 kışının ve o dönemdeki kar yağışına benzer bir yağışın geleceğini iddia eden bazı isimlerin ardından Meteoroloji'den son dakika hava durumu bilgisi ve açıklaması geldi. İşte ayrıntılar;

Son dönemde dört gözle beklenen kar yağışı istenen seviyeye ulaşmayınca, şehir efsaneleri ortaya atılmaya başladı. "Balkanlar'dan, Türkiye'ye doğru hareket etme ihtimali olan soğuk hava sistemi Türkiye'ye gelecek ve tarihin en sert kışlarından biri başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de yaşanacak" söylentisi de bunlardan biri. Meteoroloji ise genel müdürlük düzeyinde bu haberle ilgili önemli bir açıklama yayınladı.