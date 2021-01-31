Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Yasaklar kalkacak mı?

Son dakika haberi; Türkiye geneli koronavirüs vaka, hasta ve ağır hasta sayısındaki düşüşün ardından, 'Yasaklar ne zaman kalkacak' ve 'Kabine toplantısı ne zaman' soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Esnaf, TMM tedbirlerinin uygulanarak restoran ve kafelerin açılmasını istiyorı. Özellikle restoran ve kafelerle ilgili alınan kararların yeniden istişaresi ve kısıtlamaların esnetilmesi öngörülürken, kabine toplantısı tarihi de belli oldu. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR SORUSU KABİNE TOPLANTISI İLE YANIT BULUYOR...

Bu doğrultuda, yasaklar ne zaman kalkacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşletme sahipleri başta olmak üzere, milyonlarca vatandaş kısıtlamaların gevşetileceği tarihi ve normalleşme takvimini öğrenmeye çalışıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Kabine Toplantısı'nın tarihi belli olurken muhtemel normalleşme takvimi de gün yüzüne çıktı.

İşte, normalleşme takvimi ve Bakanlar Kurulu Toplantısı tarihi hakkında bilgiler;