Son dakika: Hayvan haklarıyla ilgili kritik düzenleme hazır! İşte sokağa bırakma cezası

Son dakika haberi: Hayvanlara eziyet edenlere yönelik hapis cezası öngören kanuni düzenlemede sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yakından takip ettiği yasa konusunda bu hafta son rötuşlar yapılacak, 10 gün içinde de TBMM gündemine getirilecek. AK Parti'nin iki seneden beri üzerinde çalıştığı Hayvan Hakları Kanunu konusunda ilgili kurumlarla iki ayrı toplantı gerçekleştirecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNUM YAPILACAK

Bu toplantıların hemen ardından da AK Parti'nin hukukçuları yasa taslağı ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapacak. AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre hayvanlara eziyet eden, işkence yapan, ölümüne sebep olanlara hapis cezası verilecek ve bu ceza ertelenemeyecek. Bu suçu işleyenler hapiste yatacak. Hayvanlara tecavüz suçu ile ilgili de belli düzenlemeler olacak.

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EVCİL HAYVANI SOKAĞA BIRAKMANIN CEZASI OLACAK

Hayvanlar için artık 'mal' değil, 'can' denilecek. Sahipli-sahipsiz hayvan ayrımı kalkacak. Tamamı, sahipli hayvan olarak kabul edilecek. Hayvanlara çip takılacak. Evcil hayvanını sokağa bırakana bin 500 lira para cezası verilecek. Belediyeler ile Tarım Bakanlığı iş birliği yaparak büyük bir kısırlaştırma kampanyası başlatacak. Bakanlık, sokakta yaşayan hayvanları kısırlaştıracak belediyelere hayvan başına 75 lira destek ödemesi yapacak. Ayrıca, belediyeler kendi sınırları içinde bulunan sokak hayvanlarından sorumlu olacak, bu hayvanları toplayıp başka belediye sınırlarına bırakanlara ceza uygulanacak.