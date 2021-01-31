Son dakika: Kartal'da zehir baskını! Kadınları böyle kullanmışlar

Operasyonda gözaltına alınan örgüt lideri H.D, örgüt elemanları H.K. ve M.K. adlı şüpheliler, Jandarma'daki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Villada hazırladıkları uyuşturucuların dağıtımında dikkat çekmemek için kadın eleman kullandıkları belirlenen şahısların villada ayrıca uyuşturucu partileri düzenlediği, bu partilere katılım sağlamak için yine kadın eleman kullandıkları belirlendi.



KADIN ELEMANLARLA UYUŞTURUCU TESLİMATI

G.D. ve E.Y. adlı kadın şüpheliler de dahil olmak üzere örgüt lideri H.D. ile birlikte H.A, H.K. ve M.K. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri H.D. ve örgüt üyeleri H.K. ve M.K. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.