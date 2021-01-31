Son dakika: Kartal'da zehir baskını! Kadınları böyle kullanmışlar

İstanbul'un ilçelerinden Kartal'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen baskında yüklü miktarda uyuşturucu madde ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken villanın uyuşturucu imalathanesine çevirildiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin; H.D. isimli şahsın yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri kullanıma hazır hale getirerek torbacı tabir edilen şahıslar aracılığıyla piyasaya sürdüğü bilgisi alındı.
Edinilen bilgiye göre; Jandarma, H.D. adlı bir kişinin yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri, kullanıma hazırlayarak 'torbacılar' aracılığı ile piyasaya sürdüğü ihbarı aldı. Fiziki takip başlatan ekipler, örgüt elebaşı H.D'nin yanı sıra H.A, E.Y, G.D, H.K. ve M.K'nın yanlarında getirdikleri birçok kişi ile sık sık villaya girip çıktıklarını belirledi.
VİLLA DEĞİL UYUŞTURUCU İMALATHANESİ
Araştırma neticesinde şüphelilerin villada olduğu sırada düzenlenen baskında şüpheliler etkisiz hale getirildi. İmalathaneye çevrilen villanın çeşitli yerlerinde gizlenmiş halde, 100 litre sıvı metamfetamin, 1,2 kilogram kristal metamfetamin, 100 gram marihuana, 100 gram toz esrar, bir miktar kokain, çok sayıda bong adı verilen uyuşturucu madde, bir adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, bir adet hassas terazi, bir adet ruhsatsız 9 mm tabanca ve çok sayıda dijital meteryal ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan örgüt lideri H.D, örgüt elemanları H.K. ve M.K. adlı şüpheliler, Jandarma'daki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Villada hazırladıkları uyuşturucuların dağıtımında dikkat çekmemek için kadın eleman kullandıkları belirlenen şahısların villada ayrıca uyuşturucu partileri düzenlediği, bu partilere katılım sağlamak için yine kadın eleman kullandıkları belirlendi.
KADIN ELEMANLARLA UYUŞTURUCU TESLİMATI
G.D. ve E.Y. adlı kadın şüpheliler de dahil olmak üzere örgüt lideri H.D. ile birlikte H.A, H.K. ve M.K. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden örgüt lideri H.D. ve örgüt üyeleri H.K. ve M.K. tutuklanarak cezaevine sevk edilirken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.