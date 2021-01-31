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Son dakika: 'nin kritik Irak ziyareti PKK'yı panikletti

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı 'in Irak'a yaptığı kritik ziyarette Sincar'a ve Kandil'e bölgesel Kürt yönetimi ve Irak Merkezi hükümetiyle olası bir harekât planlaması PKK'yı panikletti. Terörist elebaşlarından , adeta Barzani'ye yalvardı ve "Hareketimiz adına, hem Kürt halkına, hem de bütün dünya halklarına söz veriyorum. Irak bölgesel Kürt yönetimini de, bu yönetimin statüsünü de, peşmergeyi de tanıyoruz ve kabul ediyoruz. Onlarla hiçbir sorunumuz yok. Ama Barzani güçleri de 'yle ortak bir harekâta girişmemeli" dedi.

Özgür CEBE Özgür CEBE
Giriş Tarihi: 31.1.2021 06:58 Son Güncelleme: 31.1.2021 07:08 ABONE OL
Son dakika: Türkiye'nin kritik Irak ziyareti PKK'yı panikletti

Irak'ın Sincar bölgesini işgal eden terörist unsunların temizlenmesi ve Kandil'e bir kara harekâtı planlaması ve Türkiye'nin Irak'a yaptığı kritik ziyaret, zaten çöküşte olan PKK'yı iyice köşeye sıkıştırdı. Sınır ötesine gerçekleştirilen Pençe harekâtlarıyla Haftanin, Hakurk, Gara, Kanimasi, Amediye, Derkar, Batufa, Şeladiz bölgelerinden temizlenen PKK'lı teröristler İran sınırındaki Kandil bölgesine hapsoldu.



Bu bölgeye de gerçekleşen hava harekâtlarından dolayı adım atamaz hale gelen PKK, Türkiye'nin Sincar ve Kandil'e yönelik olası kara harekâtı karşısında şaşkına döndü.

"BÖLGESEL YÖNETİMİ DE PEŞMERGEYİ DE TANIYORUZ"

Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden sözde KCK Yürütme Konseyi Başkanı Cemil Bayık, KDP'nin varlığını, Irak Bölgesel Kürt yönetiminin mevcut statüsünü tanıdıklarını ve buna karşı olmadıklarını belirterek, Barzani ailesiyle ve KDP ile birlikte hareket etmek istediklerini söyledi.



Bölgesel Kürt yönetiminin bu çağrıya kulak vermesi gerektiğini belirten Bayık, Türkiye'nin masadaki harekât planından korkup KDP'ye adeta yalvardı: "Hareketimiz adına, hem Kürt halkına hem de dünya halklarına söz veriyorum.



Biz Başur'un (Kuzey Irak) statüsünü de Başur hükümetini de peşmergeyi de kabul ediyoruz. Tanıyoruz. Bizim onlarla hiçbir sorunumuz yok" dedi.

TÜRKİYE'YLE ORTAK OPERASYONA GİRMEYİN

Irak Bölgesel yönetiminden Türkiye'yle işbirliği yapmayarak, ortak operasyonlara girişmeyeceğine dair söz vermesini isteyen Bayık, "Barzani ve KDP artık Türkiye'nin siyasetine hizmet etmesinler. Onlar da bu sözü vermelidir.



Eğer bu sözü verirlerse yaşanan sıkıntıların çözümü daha rahat olur. Halkımızdan istediğimiz bu konu üzerinde dursunlar. KDP'yi Türkiye'yle ortak operasyon yapılmaması için ikna etsinler" dedi.

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Son dakika: Türkiye'nin kritik Irak ziyareti PKK'yı panikletti
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