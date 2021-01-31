Tarihi hamam Hat müzesi olacak

Kocaeli Gölcük İlçesi Örcün'de bulunan tarihi Sultan Baba Türbesi ile Tarihi Hamam Restorasyonu ve çevre düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi tarafından ortak yürütülen çalışmalar kapsamında sürdürülen çalışmaların tamamlanması sonrasında, tarihi hamamın içerisinde tarihte önemli bir hattat olan Ali Vasfi Efendi'nin yer alacağı bir müze olarak hizmet vereceği öğrenildi.

TARİHİ HAMAM MÜZE OLACAK

Örcün Köyündeki restorasyon ve çevre düzenlemelerini yerinde inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çalışmaların devam ettiği tarihi hamamın gelecekte nasıl kullanılacağı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı ve şunları söyledi: " Burada bulunan tarihi hamamı müze olarak planladık. Bu müze, Örcün'de restorasyonuna devam ettiğimiz 5 tarihi çeşmeden biri olan, Hacı Mehmet Çeşmesi'ne ait kitabenin de hattatı olan, Hattat Ali Vasfi Efendi'nin ismini taşıyacak İçerisinde 100 civarında orijinal hat eseri yer alacak. Tarihi Hamamın Restorasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Tarihî Hamam aslına uygun olarak restore edildikten sonra, Ali Vasfi Efendi Hat Müzesi olarak uzun yıllar ilçe turizmine katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.