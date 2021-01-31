Trip atıyor! Bir şehir günlerce onu konuşmuştu

Caddedeki bir telefon firmasında çalışan Muhammet Taha Aydemir, Mazgal'ın uzun zamandır caddeye uğramadığını belirterek, "Muhtemelen bize trip attı. Tripli olduğu için gelmiyor. Mazgal, ilgi üstünde olduğu zaman akşama kadar buradan ayrılmıyor. Örneğin kameralar, fotoğraf makinaları burada olduğu zaman tek bir mazgala kitleniyordu. Uzun zamandır yok. Sebebini bizde bilmiyoruz" dedi.



Önceden Mazgal'ın haftanın 7 gününü caddede geçirdiğini ifade eden Aydemir, "Sabah 09.00'da dükkanı açıyorduk. Bizimle beraber geliyordu. Akşam biz dükkanı kapatıyorduk, o da buradan ayrılıyordu. Onu çarşının her yanında görebilirsiniz. Geziyor, hayatını yaşıyor. Bizler esnaf olarak onu asla aç bırakmıyorduk. Geldiği zaman mamasını ve suyunu koyardık" ifadelerini kullandı.