4 yıl 2 ay hapis cezası onanan şahsa operasyon

İşlemiş olduğu yaralama suçundan tutuksuz yargılanırken almış olduğu 4 yıl 2 ay hapis cezası onanan A.T, İzmit İlçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; İşlemiş olduğu yaralama suçundan tutuksuz yargılanması devam eden A.T,tutuksuz yargılandığı mahkemenin kendisi hakkında verdiği 4 yıl 2 ay ağır hapis cezasının üst mahkeme tarafından onanması ile her yerde aranmaya başladı. Şahısın İzmit İlçesinde olduğunu tespit eden Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü düzenledikleri operasyon ile A.T'yi yakaladı.A.T sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.