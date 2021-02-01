Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlük binasının önünde toplanan bir grup, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun rektörlük binasından çıkışını engellemek maksadıyla oturma eylemi başlatmıştı. Rektörün istifasını talep eden grup yasa dışı bir şekilde eyleme devam edince polis müdahale etti.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyona müdahale edildi | Video

Polisin Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney kampüsüne girdiğini gösteren görüntülerle birlikte polisin rektörlük binasının önünde müdahale ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada da yer aldı.

Polisin müdahalesi sonrasında provokasyon yapanların dağıldığı görüntülere yansıdı.