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’ndeki provokasyona müdahale edildi

’nin rektörlük binasının önünde toplanan bir grubun rektörlük binasının önünde yasa dışı bir şekilde eylem yapmasına polis müdahale etti. İşte o anlara ilişkin sosyal medyada yer alan o görüntüler...

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 1.2.2021 23:37 Son Güncelleme: 1.2.2021 23:51 ABONE OL
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyona müdahale edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlük binasının önünde toplanan bir grup, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun rektörlük binasından çıkışını engellemek maksadıyla oturma eylemi başlatmıştı. Rektörün istifasını talep eden grup yasa dışı bir şekilde eyleme devam edince polis müdahale etti.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyona müdahale edildi | Video

Polisin Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney kampüsüne girdiğini gösteren görüntülerle birlikte polisin rektörlük binasının önünde müdahale ettiğini gösteren görüntüler sosyal medyada da yer aldı.

Polisin müdahalesi sonrasında provokasyon yapanların dağıldığı görüntülere yansıdı.

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Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyona müdahale edildi
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