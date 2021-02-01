Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan "karbon ayak izinin azaltılmasına" dikkati çekti

"karbon ayak izinin azaltılmasına" dikkati çekti

Cumhurbaşkanı 'ın eşi , "Yaşam biçimimizde yapacağımız küçük değişikliklerle, geleceğimiz için büyük dönüşümler gerçekleştirebiliriz." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 1.2.2021 21:29 Son Güncelleme: 1.2.2021 21:39 ABONE OL
Emine Erdoğan karbon ayak izinin azaltılmasına dikkati çekti

Emine Erdoğan, Twitter'dan, "Karbon ayak izimiz, yaşadığımız dünyaya, doğal hayata ve çevremize geri dönülmez zararlar veriyor. Yaşam biçimimizde yapacağımız küçük değişikliklerle, geleceğimiz için büyük dönüşümler gerçekleştirebiliriz." paylaşımında bulundu.

Erdoğan mesajında, karbon ayak izine ilişkin bilgilerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Emine Erdoğan "karbon ayak izinin azaltılmasına" dikkati çekti | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan "karbon ayak izinin azaltılmasına" dikkati çekti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA