Kabine Toplantısı tarihi belli oldu! Bu hafta Kabine Toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak?

Son dakika haberleri... Kabine Toplantısı, yeni hafta ile beraber milyonlar tarafından yakından takip edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesini kısıtlamaların esnetilmesi ve gevşetilmesi oluşturuyor. Bilindiği gibi, uzun bir süredir kafeler, restoranlar ve lokantalar sadece 'gel-al' ve paket servis ile hizmet veriyor. Bunun yanı sıra, hafta içi belirli saatlerde; hafta sonu ise kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Kahvehanelerin, lokantaların, kafelerin ve restoranların açılacağı netleşti mi? 2021 Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK? YASAKLAR...

Bu noktada, yasaklar ne zaman kalkacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşletme sahipleri başta olmak üzere, milyonlarca vatandaş kısıtlamaların gevşetileceği tarihi ve normalleşme takvimi hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Kabine Toplantısı'nın tarihi belli olurken muhtemel normalleşme takvimi de gün yüzüne çıktı. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta yapılacak?

İşte, normalleşme takvimi ve Bakanlar Kurulu Toplantısı tarihi hakkında bilgiler;