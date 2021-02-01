Kısıtlamayı delip kumar oynadılar! 64 bin lira ceza yediler

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde açık olduğu tespit edilen bir kıraathaneye baskın düzenlendi. Polis, sosyal mesafe kuralına uymayarak kumar oynadığı tespit edilen 15 kişiye tam 64 bin 750 lira cezai işlem uyguladı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri ise mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. O anlar polis kameraları tarafından böyle görüntülendi.

Olay İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde 31 Ocak Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde ilçe genelinde denetimlerde bulunan Maltepe Polisi, açık olduğunu tespit ettiği bir iş yerine baskın düzenledi. Adreste gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymayarak kumar oynadıkları belirlenen 15 kişiye toplamda 64 bin 750 lira ceza kesildi.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ



Adreste gerçekleştirilen kontroller sırasında, ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, faaliyetlerine son vermek amacıyla mühürlendi.