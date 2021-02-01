Kısıtlamayı ihlal ettiler! İskambil kağıtlarıyla yakalandılar

İstanbul Polisi, Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kontrol ve denetimlerini sürdürdü. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu 30 Ocak Cumartesi akşamı saat 21.45 sıralarında Cevizli Mahallesi'ndeki bir iş yerinin üçüncü katında 15 kişi olduğunu tespit etti. Adreste yapılan kontrollerde oyun masaları, 13 kutu ve 420 adet iskambil kağıdı ile 30 adet pul ele geçirildi.



İş yeri sorumlusu Y.S. hakkında "Kumar Oynatmaya Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. İş yerinde bulunan kişilere "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 66 bin lira nakit para cezası kesildi.