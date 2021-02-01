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Koronavirüste son dakika: Bu değişim salgını bitirebilir

Koronavirüs mutasyon ve aşı süreciyle ilgili önemli son dakika tespit ve planlamaları ortaya kondu. Buna göre Koronavirüsün mutasyona uğraması vakaların artmasına sebep oluyor. Uzmanlar “Salgına son vermek için bütün dünya hızla aşılanmalı” diyor. Küresel aşılamanın çare olması yönündeki görüşler üzerinde mutabık kalınırken mutasyonun korkutan yüzünün bir anda farklı bir değişime de yol açabileceği belirtildi. İşte koroanvirüste mutasyon eksenli yaşanan son dakika gelişmeleri

Giriş Tarihi: 1.2.2021 11:34 Son Güncelleme: 1.2.2021 11:47 ABONE OL
Koronavirüste son dakika: Bu değişim salgını bitirebilir

Koronavirüste son dakika haberi: Son dönemde korona vakaları dünyada tekrar yükselişe geçti. Türkiye'de de mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısında artış gözlendi.

Havada asılı kalıyor: Bu konuda uyarılarda bulunan sağlık uzmanları "Virüs, kapalı mekânlarda havada asılı kalarak, bulaşabiliyor. Hava soğuk olsa da havalandırmayı ihmal etmeyelim. Kapalı yerlerde bir araya gelmekten kaçınalım. Virüs her yayılımda yeni bir mutasyona uğrayabilir. Bu değişimler normal. Fakat şu an mutasyonun kötü etkileri yaşanıyor. İşte mutasyon ve aşı üzerindeki önemli son dakika tespitleri;

SON DAKİKA BU DEĞİŞİM SALGINI SONA ERDİREBİLİR

Dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan türler, virüsün bulaşma hızını artırdı. Türkiye'de yükselen vaka sayılarının da bu mutasyonla ilişkili olabilir. Ayrıca, bu muhtemel değişimler ile salgın sona da erebilir. Yine de tedbirli olalım" dedi. Mutasyonların, elimizdeki aşıların etkisini azaltacak güçte olmadığını vurgulayan uzmanlar "Aşılama bütün dünyada hızla yapılmalı. Salgının kontrol alına alınması için ülkeler arasında 'küresel uyum' sağlanmalı" diye konuştu.

AVRUPA'DA İSYAN VAR

Aşı eksikliğinden dolayı hastane önlerinde büyük kuyruklar oluşan Polonya'da vatandaşlar, başkent Varşova'da eylem yaptı. Karantina sebebiyle kapatılan iş yerlerinden 20 bin kadarı yasağa meydan okuyarak yeniden açıldı. Bazı spor salonlarının ise kendilerini kilise olarak gösterdiği ortaya çıktı. Danimarka'da da göstericiler Başbakan Mette Frederiksen'i istifaya çağırdı, onun temsili kuklasını yaktı.

HOLLANDA'DA POLİSLE ÇATIŞIYORLAR

Hollanda'da protestocular polisle çatıştı. Bulgaristan ise aşı ihtiyacını Rusya veya Çin'den karşılamayı planlarken Yunanistan, AB'den ümidini kesince İsrail'den yardım istedi. Almanya'da nüfusun sadece yüzde 2,7'si aşılanırken Sağlık Bakanı Jens Spahn "II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük krizi yaşıyoruz" dedi. Aşılamanın neredeyse tamamen durduğu İspanya'da yetkililer, bu hızda ilerlenirse nüfusun yüzde 70'inin aşılanmasının ancak 2023'te mümkün olabileceğini söyledi. Şu ana kadar 1,4 milyon aşının yapıldığı Fransa'da da halk, Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a karşı ayaklandı.

ERKEN AŞI İÇİN KONUM DEĞİŞTİRİYORLAR

ABD'nin California eyaletinde aşı sadece 65 yaş üzerindekilerle sağlık personeline yapılıyor. Burada ikamet eden iş adamları ve Hollywood yıldızları ise sıralarını beklemeden özel uçaklarıyla kuralların daha hafif olduğu Florida, Hawaii ve Alaska'ya giderek aşı oluyor. Ünlülerin, aşı olmak için 50 bin dolara (365 bin TL) kadar rüşvet teklif ettikleri söyleniyor.

Buna karşı, aşı olan 39 bininin başka eyaletlerden geldiği belirlenen Florida'da, aşı olmak için eyalet sakini olma şartı getirildi.

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Koronavirüste son dakika: Bu değişim salgını bitirebilir
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