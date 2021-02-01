Koronavirüste son dakika: Bu değişim salgını bitirebilir

ERKEN AŞI İÇİN KONUM DEĞİŞTİRİYORLAR

ABD'nin California eyaletinde aşı sadece 65 yaş üzerindekilerle sağlık personeline yapılıyor. Burada ikamet eden iş adamları ve Hollywood yıldızları ise sıralarını beklemeden özel uçaklarıyla kuralların daha hafif olduğu Florida, Hawaii ve Alaska'ya giderek aşı oluyor. Ünlülerin, aşı olmak için 50 bin dolara (365 bin TL) kadar rüşvet teklif ettikleri söyleniyor.