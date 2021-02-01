Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde korkutan yangın

Mersin Büyükşehir Belediyesi taş binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Akdeniz İlçesi Çankaya Mahallesinde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Taşbinada yangın çıktı.

Çıkan yangına ilk müdahale belediye binasındaki görevliler tarafından yapılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Binanın zemin katında başlayan yangının bir patlama sonucu çıktığı iddia edildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.