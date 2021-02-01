Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş 'Türkiye-Rusya Ortak Merkezi' açıklaması

"BU OLAYLARIN SİYASETEN ÇÖZÜLEBİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Bakan Akar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin İstanbul'da yapıldığını hatırlattı. Bakan Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın NATO Genel Sekreteri ile kararlaştırdıkları 'ayrıştırma' adı altında toplantı vardı. Yunan komşularımız toplantıların bazılarına geldi, bazılarına gelmedi. Geleceklerini ifade ettiler, Şubat'ta o toplantıların tekrar başlayabileceğini değerlendiriyoruz. Ayrıca, güven artırıcı önlemler çerçevesinde ikisi Atina'da biri Ankara'da olmak üzere üç toplantı yapıldı. Bunun 4'üncüsünün tekrar Ankara'da olmasını bekliyoruz. Bunu da çeşitli şekillerde dile getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi diyalogla, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde sorunların siyasi çözümler bulunmak suretiyle bitirilmesi, sonlandırılması ve güven içinde herkesin yaşamasını istiyoruz. Biz hem Ege'deki hem Akdeniz'deki hem de Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini her zaman olduğu gibi aynı ciddiyet ve samimiyetle, aynı dikkat ve hassasiyetle gözetmeye, takip etmeye devam ediyoruz. Burada bizim herhangi bir şekilde politika değişikliğimiz yok; fakat diğer taraftan da bu olayların siyaseten çözülebileceğine inanıyoruz ve çözelim diyoruz. Bunun için de çalışıyoruz" ifadesini kullandı.