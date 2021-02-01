Sapkın zihniyete tepki yağdı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır; "Kabe yeryüzündeki bütün Müslümanların gözünün nuru ve kalbi niteliğindedir. Bir üniversitenin rektör değişikliğini eleştirmek üzere yola çıkan sapık bir zihniyetin mensuplarının inançlarımıza ve kutsallarımıza söz söylerken karanlık zihinlerinin tezahürünü ortaya döktüklerini görmek, düştükleri bataklık ve çukuru ifade ettiklerini müşahede etmek gerçekten esef verici ''cahili'' bir harekettir. İnsanların kutsallarına ve inançlarına adice saldırmak, insanlıktan nasibini almamış zavallı zümrelerin işidir! Bu müessif olayı gerçekleştirenlerin ''üniversite öğrencileri'' olması olayın ne kadar hazin ve adi olduğunu göstermektedir" dedi.

Bakır, "Allah'ın evi Beytullah'a karşı tarihte yapılan saygısızlıkların nasıl neticelerle sonuçlandığını, Cenabı Allah'ın bu tarz teşebbüslerin cezasını nasıl verdiğini Fil Suresi'nde görmekteyiz. Yemen'de bir kilise yaptıran ve zorba bir tavırla ve mal ve siyasi üstünlüğüne güvenerek İslam'ın kutsal bir sembolü olan Kâbe'yi yıkmaya niyetlenen Habeşistan valisi Ebrehe ve ordusunun hem de bütün zamanlarda geçerli, aynı mevki ve konumdaki kutsal düşmanlarına bir uyarı niteliği taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Bakır, "Bu vesile ile inançlarımıza ve kutsallarımıza söz söyleme cüretinde bulunan bu hayâsız ve insanlıktan nasibini alamamış taifeyi esefle kınıyor, insan olmaya ve Müslümanların inançlarına saygılı olmaya davet ediyoruz! Bazı hataların yüze süreceği karayı sonradan hiçbir pişmanlık çeşmesi paklayamaz. Bu kara, o karalardandır! Peygamber efendimiz; '' Bir kötülük gördüğünüzde elinizle, olmazsa dilinizle düzeltin, o da olmazsa kalbinizle buğz edin ki imanın en zayıfıdır." buyurmuştur. Bizler de Müslümanlar olarak bu ve buna benzer hiçbir duruma karşı sessiz kalmayacağız. Kaldığımız takdirde helakın bizi beklediğinin bilincindeyiz. Allah'ın selamı ona inananlar üzerine olsun" ifadelerini kullandı.