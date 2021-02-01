‘Saray operasyonu’ ifadelerine AK Parti Grup Başkavekili Turan’dan sert yanıt: “Tam bir siyasi nezaketsizlik”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkavekili Bülent Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) üç milletvekilinin istifa etmesinin "Saray operasyonu" şeklinde tanımlanmasına sert yanıt verdi.

"ZEKA YOKSUNLUĞU"

Grup Başkanvekili Turan, "CHP'de üç vekil istifa etti. Bu parti meselesi, bizi ilgilendirmiyor. CHP yöneticilerin kendi partilerinden istifa eden üç vekilin saray operasyonu sonucu istifa ettiğini ifade etmeleri, durduk yerde böyle bir ithamda bulunmaları tam bir siyasi nezaketsizlik, zeka yoksunluğu şeklinde tanımlanacak acizliktir." ifadelerini kullandı.

"CHP KAPATILSIN, VAKIF OLSUN"

Turan açıklamasında; "Güya iktidara en yakın partinin, ana muhalefet partisinin sürekli vekil istifası ile gündeme gelmesi bir istisna olarak görüyoruz. Türkiye'de bir daha söylüyorum. İktidarın oy kaybetmesi gündeme gelmesi gerekirken, Türkiye'de maalesef muhalefet partisinin sürekli sorunlarla, vekil istifalarıyla gündeme gelmesini tam bir ibretlik tablo olarak değerlendiriyoruz. Muharrem İnce'nin istifa açıklamaları, daha önce Yılmaz Öztürk'ün istifası, yine birkaç gün önce üç vekilin istifası, anketlerin sonucu CHP'nin bırakın iktidara alternatif olmayı, CHP ana muhalefet olmayı bile hak etmediğini, topluma umut veren parti olmadığını gösteriyor. CHP kapatılsın, vakıf olsun. CHP'nin tam da geldiği yer burası" dedi.

"AYNAYA BAKSALAR SORUNU GÖRECEKLER"

'Saray operasyonu demeleri vakıf anlayışı olsa gerek' diyen Turan; "Aynaya baksalar sorunu görecekler. üç vekil istifası gerekçeleri; CHP'nin Atatürk ile alakası kalmadı. HDP, PKK ile arasına mesafe koyamadı. CHP milli meselede Türkiye'nin, devletin yanında olmamasını eleştiriyorlar. Üç tane iddialı konunun içinde sarayla irtibatlı neresi var acaba?" diye sordu.

"ACZİYET ÖRNEĞİDİR"

CHP'nin vekil istifalarını engellemek yerine tam tersine sorunu 'saray' diye itham ettiklerine işaret eden Turan; "Bizim milletin ev diye düşündüğümüz bu milletin helal oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı'nın çalışma ofisine atıfla yürütmeleri acziyet örneğidir. Kendi vekilleri istifası sonrası 'saray' demek biz kendi partimizi yönetemiyoruz demektir. Saray talimatı ile olduysa iki ayda elli taciz iddiasına yine 'saray operasyonu' diyecekler. 'Atatürk diyemem' diye eleştiren İl Başkanı atamasını saray mı yaptı? Yolsuzluktan alınan Belediye Başkanları'nı saray mı atadı? Yalova'da az önce 350 partili istifa etti. Bunu da mı saray organize etti? Kasetle başkan olup, 11 yılda 10 seçim kaybedip hala istifa düşünmemek de mi sarayın operasyonu?"

Selahattin Demirtaş'ın AİHM kararına ilişkin Cemil Çiçek'in ve Mehmet Uçum'un açıklamalarına yönelik soruya Turan, "Selahattin Demirtaş saz çalmasını, silahların gölgesinde adım atmasını benzer atraksiyonlarla siyasetçiymiş gibi algılanmasını asla bu millet yutmayacak. 6-8 Ekim olaylarında bu milletin yüzlerce evladının canına mal olan çağrıyı yaptığını biliyorum. 'PKK'nın terörist başı anıtını dikeceğiz' diye şov yaptığını, konuşma yaptığını biliyorum. Demirtaş'ın bu ülkeye nasıl bir kan maliyeti ödettiğini, demokrasimizin geriye gitmesine sebep olduğunu, o yüzden mahkeme kararlarını mahkemede tartışalım. Türkiye hukuk devletidir. AİHM açıklamasında 'Demirtaş terörist, beraat etsin' demiyor. Usule ait eleştiri var. Türkiye yargısı kendi kararını verecek" şeklinde konuştu.

Siyasi Partiler Kanunu'na ilişkin soruyla Turan, "Siyasi Partiler gibi konular için komisyonumuz var, çalışma yapıyor. Son durumda diğer partilere götürürüz. Sürekli 'hayır' deneceğine, siz verin teklifi. Uyum yasaları çalışma nihayete erdi, yakın zamanda paylaşırız" diye konuştu.

Hayvan Hakları'na yönelik olarak Turan, "Hayvan Hakları epeydir gündemde. Tüm canlılar değer. Son aşamaya getirdik, kanun haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kongreleri'ne ilişkin soruya Turan, Şubat ayında Büyükşehir Kongreleri'nin yapılacağını ve daha sonra Ramazan ayı öncesinde Büyük kongre'nin yapılacağını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP'li yöneticilerin 3 milletvekilinin saray operasyonu sonucuyla istifa etiklerini ifade etmeleri, durduk yerde böyle bir ithamda bulunmaları tam bir siyasi nezaketsizlik. Tam bir siyasi zeka yoksunluğu olarak tanımlanacak bir acizliktir" dedi.

AK Partili Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP yöneticilerinin, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in istifa etmesine ilişkin iddialarına yanıt veren Turan, "CHP'den üç milletvekilinin istifa etmesinden sonra bu konunun parti iç meselesi olduğunu değerlendirmiştik, kendi arkadaşlarımızla. Ancak, CHP'li yöneticilerin 3 milletvekilinin saray operasyonu sonucuyla istifa etiklerini ifade etmeleri, durduk yerde böyle bir ithamda bulunmaları tam bir siyasi nezaketsizlik. Tam bir siyasi zeka yoksunluğu olarak tanımlanacak bir acizliktir" dedi.

"TAM BİR İBRETLİK TABLOSU"

Turan, ana muhalefet partisinin istifalarla gündeme geldiğini söyleyerek, "Türkiye'de maalesef ana muhalefet partisinin sürekli sorunlarla, istifalarla gündeme gelmesini tam bir ibretlik tablosu olarak değerlendiriyoruz. Dün Muharrem İnce'nin istifa açıklamaları, Öztürk Yılmaz'ın istifası ve son olarak üç milletvekilinin istifası, yine anketlerin sonucu, CHP'yi bırakın iktidar, ana muhalefet partisi olmayı bile hak etmediğini, topluma umut veren bir parti haline gelmediğini gösteriyor" diye konuştu.

"İNSAN DAHA GERÇEKÇİ ANALİZ YAPAR"

Turan, istifa eden üç milletvekilinden Mehmet Ali Çelebi'nin istifa gerekçelerine ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, "Soruyorum bu iddialar içerisinde sarayla irtibatlı olan neresi var. İnsan daha gerçekçi analiz yapar. Hatta vekillerini ikna eder, istifalarını engellemeye çalışır. Ama bunlar vekillerinin iddialarını anlamak yerine, istifaları engellemek yerine, tam tersine sorunu güya saray diye itham ettikleri, bu milletin evi diye düşündüğümüz, bu milletin helal oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı'nın çalışma ofisinin atıfla yürütmeleri tam bir acziyetlik örneği. Üç vekilin istifası sarayın talimatıyla olmuşsa, o zaman sormak isterim. Son üç ay içinde 50 civarında taciz iddiasına, CHP'liler yine 'saray operasyonu' mu diyecekler. Yalova'da 350 partili istifa etti, bunu da saray mı organize etti. Yolsuzluktan alınan belediye başkanlarını saray mı atadı. Daha da ötesi; kasetle genel başkan olup, 11 yılda 10 seçim kaybedip hala istifayı düşünmemek buda mı sarayın operasyonu" ifadesini kullandı.