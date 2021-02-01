Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan yeni kararlar için kabineyi topluyor

Son dakika | Başkan Erdoğan yeni kararlar için kabineyi topluyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesini topluyor. Gözler kabinede alınacak son dakika kararlarına çevrilirken Bakanlar Kurulu'nun önünde yine birinci gündem maddesi olarak koronavirüs var. Özellikle eğitim ve restoranlarla ilgili neticenin merakla beklendiği ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Bakanlar Kurulu'nda koronavirüs tedbirlerlerinin nasıl devam edeceği belirlenecek. Normalleşme beklenirken mutasyonlu virüsle birlikte vaka sayılarının yeniden yükselme sinyalleri vermesi hem iş yerlerini açmayı bekleyenlerin ümidini kırarken okulların açılması ve yüz yüze eğitime geçilmesini bekleyen eğitim camiasını da karamsarlığa itti. İşte Koronavirüs tehdidi gölgesinde gerçekleşecek yeni kabine toplantısı ve gündem maddeleri

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Kabine toplantısının ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabinede lokanta, restoran ve kafelerin durumunun yanı sıra son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak. SABAH'ın ulaştığı son dakika haberine göre kabine toplantısında masada koronavirüs tedbirleri dışında koronavirüse bağlı birçok farklı gündem maddesi olacak. İşte ayrıntılar;

SON DAKİKA GÜNDEMİ: MUTASYON Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının son durumu, mutasyonlu virüs ve aşılama çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak.