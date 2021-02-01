Son dakika: Kritik Kabine toplantısı sona erdi! Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

TALEPLER GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Esnafın gözü kısıtlamalar konusunda yapılacak değerlendirmelerde olacak. Hükümetin önceliği mücadelede bir zafiyet yaşanmaması. Ancak yine de talepler gözden geçirilecek.

AŞILAMA SÜRECİ DE ÖNEMLİ BAŞLIKLAR ARASINDA

Aşı takvimi de masada olacak. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı sürecinin yanı sıra yerli aşı çalışmaları ele alınacak. Aşılamadaki son durum görüşülecek.