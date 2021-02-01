Son dakika: Yasak aşk cinayetinde kadın için beraat talebi

Bağcılar'da karısı Sevcan Eskici ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla çocukluk arkadaşı Tolga Varlıoğlu'nu(30) silahla öldüren Mustafa Eskici'nin(27) yargılamasına devam edildi.

Cumhuriyet Savcısı mütaalasında, sanıklardan Sevcan Eskici'nin, 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek' suçuna dair kesin ve inandırıcı bulunmaması nedeniyle beraatini talep etti. Karısı ve çocukluk arkadaşının yasak aşkı nedeniyle cezaevine giren Mustafa Eskici, önceki duruşmada, "Eşim maktule 'Kocişim çok tatlısın' deyince kendimi kaybettim" demişti.



Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hacı Mustafa Eskici ile maktul Tolga Varlıoğlu'nun babası Erdal Varlıoğlu ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Sevcan Eskici ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

MAKTUL İLE ARAMIZDA İLİŞKİ VARDI



Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Sevcan Eskisi, "Hacı Mustafa Eskici eşimdir. Onun bu şekilde hareket edeceğinden haberim yoktu. Olay günü Hacı Mustafa Eskici beni arayarak, 'sizinle konuşacağım' dedi. İş yerindeydim, gelip beni aldı. Tolga Varlıoğlu parktaydı. Biz de gittik. Tolga bankta oturuyordu. Ben de yanına gittim. Hacı bu esnada arkamdan geliyordu. Birden silah sesi duydum. Herhangi bir konuşma olmadı. Ben o esnada şoka girdim, Mustafa'ya 'Sen ne yapıyorsun' dedim, o da kaçtı. Olay yerine birkaç kişi geldi. Ben maktulün yakınları bana zarar verir diye oradan ayrıldım. Olay öncesi ve esnasında Hacı Mustafa'nın elinde silah görmedim. Maktul ile aramızda ilişki vardı. Sanık Hacı Mustafa ile ayrılık sürecindeydik. Eşim ile sorunlarımız vardı, anlaşamıyorduk. Suçlamaları kabul etmiyorum, sanığa yardım etmedim."

TELEFONDA BİRİNE 20 TANE LAZIM DEDİĞİNİ DUYDUM



Tanık Dilek Kaya ise, "Maktul Tolga Varlıoğlu'nu mahalleden tanırım. Sanık Sevcan Eskici çocukluktan arkadaşım. Aynı mahallede ikamet ederiz. Maktulün nasıl öldüğünü görmedim. Olay günü Sevcan ile kahvaltı yaptık. Sevcan bana Hacı Mustafa'nın Tolga ile görüşmek istediğini ve ısrar ettiğini söyledi. Hacı Mustafa sürekli Sevcan'ı arıyordu, onu sıkıştırıyordu. Hacı Mustafa telefonda Sevcan'a, "Cezaevine gireceğim, birlikte olalım" demiş. Bana bunu Sevcan söyledi. Öğle saatlerinde Sevcan yanımdan ayrıldı, 15-20 dakika sonra yanıma geldi ve Hacı Mustafa'nın aracından iner inmez Tolga'yı vurduğunu söyledi. Hacı Mustafa ile bir görüşmelerinde telefonda birine 20 tane lazım dediğini duydum. Ben Sevcan'a kurşun siparişi mi veriyor diye sordum, Sevcan bana 'Onda o yürek yok' dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Sevcan Eskici'nin üzerine atılı "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek" suçuna dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatini talep etti. Mütalaada, sanık Hacı Mustafa Eskici'nin "haksız tahrik altında tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Maktul Tolga Varlıoğlu'nun babası Erdal Varlıoğlu, her iki sanığında cezalandırılmasını talep ederken, tarafların avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.



İddianamenin değerlendirme kısmında ise sanık Sevcan Eskici'nin maktulün gelmesi için ısrar ettiği, Hacı Mustafa Eskici'nin aracındaki tabancayı fark etmemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, sanığın kendisini aldattığını bildiği Sevcan'a ateş etmemesinin ise birlikte hareket ettiklerinin göstergesi olduğu iddia edildi. İddianamede sanık Hacı Mustafa Eskici'nin "Haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken "Ruhsatsız silah veya mermi bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Sevcan Eskici hakkında ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.