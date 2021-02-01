Yasaklar ne zaman kalkıyor? İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı saatleri açıklaması! İşte normalleşme takvimi

Son dakika haberi... Koronavirüs önlemleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ediyor. Hafta içi akşam saatlerinden itibaren uygulanan kısıtlama, hafta sonu 56 saat kesintisiz olarak gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı hakkında genelge yayınlanırken hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri ile beraber marketlerin, bakkalların, fırınların ve restoranların çalışma saatleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Öte yandan, yasaklar ne zaman kalkacak sorusu da vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Vaka sayısındaki ciddi düşüş ve aşılama çalışmalarının ardından, 'Yasaklar ne zaman kalkacak?' sorusunun yanıtı gündemin en önemli başlıklarından birisi hâline geldi. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, ciddi bir oranda düşen vaka sayısının akabinde koronavirüs yasakları da gevşetilecek. Muhtemel yeni normalleşme takvimi taslağı da ortaya çıktı. Konuya son noktayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koydu. Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, kendisine yöneltilen 'Yasaklar kalkacak mı?' sorusuna flaş bir cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yaptığı grup konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağı kısıtlaması ne zaman bitiyor sorusuna verdiği cevap ve son dakika detayları;