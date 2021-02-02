110 şüpheliden 72’si terör örgütü propagandasından yargılanmış!

Terör örgütü propogandasından işlem yapılan diğer şüphelilerin dağılımı şöyle:

DGD: 5 şüpheli

THKP/C-TKKKÖ: 5 şüpheli

DİP: 3 şüpheli

DKP/BÖG: 3 şüpheli

TKEP/L: 3 şüpheli

DKP/KOMÜNARLAR: 2 şüpheli

TKP-ML: 1 şüpheli

TKPML/KONFERANS: 1 şüpheli

DGH: 1 şüpheli

TİP: 1 şüpheli

DSİH: 6 şüpheli