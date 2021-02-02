2 Şubat korona tablosu son dakika paylaşılıyor! İşte Sağlık Bakanlığı 2 Şubat koronavirüs tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı...

Ülkemizde 2020 yılı Mart ayında ilk vakası teşhis edilen corona virüsü pandemisine ilişkin yurt ve dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de korona son duruma ilişkin günlük vaka, hasta ve vefat sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi site üzerinden duyurulmaya devam ediyor. Öte yandan Bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayısı verilerini öğrenmek isteyenler 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

SON DAKİKA! 2 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak paylaştığı Türkiye'de corona virüsü vaka, hasta, vefat sayısı verilerini içeren 2 Şubat koronavirüs tablosu ile detayları şöyle;