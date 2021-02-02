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paylaşılıyor! İşte ile ’de corona virüsü vaka sayısı...

Dünya geneliyle beraber ülkemizde de pandemi oluşturan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri geliyor. ’de Sağlık Bakanı Twitter hesabı ile resmi internet sitesi üzerinden, salgın başından bu yana günlük vaka, hasta ve vefat sayıları gibi korona son durum bilgileri kamuoyuna duyuruluyor. Bugünkü vaka sayısı verileri ise açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor. İşte Sağlık Bakanlığı ile son dakika 2 Şubat korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı - vefat sayısı verileri…

Giriş Tarihi: 2.2.2021 18:16 Son Güncelleme: 2.2.2021 18:16 ABONE OL
2 Şubat korona tablosu son dakika paylaşılıyor! İşte Sağlık Bakanlığı 2 Şubat koronavirüs tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı...

Ülkemizde 2020 yılı Mart ayında ilk vakası teşhis edilen corona virüsü pandemisine ilişkin yurt ve dünyadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de korona son duruma ilişkin günlük vaka, hasta ve vefat sayıları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi site üzerinden duyurulmaya devam ediyor. Öte yandan Bugünkü Türkiye corona virüsü vaka - vefat sayısı verilerini öğrenmek isteyenler 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor.

SON DAKİKA! 2 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika olarak paylaştığı Türkiye'de corona virüsü vaka, hasta, vefat sayısı verilerini içeren 2 Şubat koronavirüs tablosu ile detayları şöyle;

1 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 7 bin 719
  • HASTA SAYISI: 636
  • VEFAT SAYISI: 124
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 016



31 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 562
  • HASTA SAYISI: 641
  • VEFAT SAYISI: 128
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 006

30 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 871
  • HASTA SAYISI: 658
  • VEFAT SAYISI: 129
  • İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 100

29 OCAK TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 912
  • HASTA SAYISI: 664
  • VEFAT SAYISI: 131
  • İYİLEŞEN SAYISI: 8 bin 093

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2 Şubat korona tablosu son dakika paylaşılıyor! İşte Sağlık Bakanlığı 2 Şubat koronavirüs tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı...
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