AK Parti Muş 6. Olağan Gençlik Kongresi yapıldı

Muş'ta AK Parti Muş İl Gençlik Kolları 6'ıncı olağan kongresi yapıldı. Tek liste halinde gerçekleşende kongrede AK Parti Muş Gençlik Kolları Başkanı Erdem Mirza yeniden seçildi.

Muş Öğretmenevi konferans salonunda Korona virüs tedbirleri kapsamında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, divan üyelerinin seçilmesinin ardından AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün kongre için gönderdiği mesajı okundu.

Daha sonra kongreye katılanlara hitap eden AK Parti Muş Gençlik Kolları Başkanı Erdem Mirza ," AK Parti 19 yıllık bir partide olsa aslında asılar önce başlamış kutlu bir davanın mirasıdır. 3 sene önce bu salonda sizlerin karşısına İl Gençlik Kolları başkan olarak milletimize hizmetkâr olmuştum. Bugün ilk dönemi tamamlamanın mutluluğunu ikinci döneme başlamanın heyecanını yaşıyorum " diye konuştu.

AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı, Erdem Mirza'ya görevinde başarılar dileyerek, Muş için hizmete bugüne kadar görev alan diğer başkanlar gibi yeniden seçilen başkan Mirza ile birlikte layıkıyla devam edeceklerini söyledi.

AK Parti, kaderi milletin kaderiyle bütünleşmiş bir parti olduğunu hatırlatan Başkan Avcı, şunları kaydetti:

" AK Parti, milletin değerlerini yaşatma, kutsallarını yüceltme misyonunu yüklenmiş, sadece fiziki sınırlarında değil, gönül sınırlarında da bütün mazlumların hamisi olmuş bir partidir. Bize bu kutlu davada birer nefer olmayı nasip ettiği için rabbime hamd ediyorum. AK Parti'nin kuruluşu ile beraber özellikle Genel Başkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız siyasette gençlik rüzgarı estirmiş, tecrübe ile gençliği bir araya getirerek siyasetimize yeni bir vizyon kazandırmıştır. Bu nedenle bizim yüklendiğimiz bu önemli misyonumuz, bize ve siz değerli yol arkadaşlarımıza önemli sorumluluklar yüklemektedir. AK Parti'nin güçlü ve dinamik kalması aynı zamanda Türkiye'nin de güçlü ve dinamik bir şekilde yoluna devam etmesine vesile olacaktır."

Tek liste ile yapılan kongrede AK Parti Muş İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Mirza, güven tazeledi. Kongrede Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, AK Parti Gençlik Kolları Genel Sekreteri, Hasan Murat Öz AK Parti Gençlik Kolları Sivil Toplum Halkla İlişkiler Başkanı, Veli Akyıldız AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi, Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü, Ahmet Karaçalı katıldı.