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İçişleri Bakanı Soylu’dan açıklaması!

İçişleri Bakanı , hesabından yapılan paylaşıma sansür uygulanmasının ardından, “Bundan sonra hesabımı aktif şekilde kullanacağım” dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.2.2021 19:20 Son Güncelleme: 2.2.2021 19:54 ABONE OL
İçişleri Bakanı Soylu’dan Twitter açıklaması!

Twitter, Bakan Soylu'nun bugün ki "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" şeklindeki paylaşımına Twitter, Kuralları'nı ihlal ettiği gerekçesiyle sansür getirdi.

TELEGRAM'A DAVET ETTİ

Bunun üzerine Bakan Soylu, Telegram hesabından videolu paylaşımda bulundu. Twitter'ın sansür uygulamasına tepki gösteren Soylu, "Twitter'ın yasaklama politikasını gördünüz dimi. Bizim kutsalımıza, Kâbe'mize yapılan hakaretleri, terbiyesizlikleri fikir özgürlüğü şeklinde değerlendiren Twitter, LBGT sapkınlığının kutsallarımıza saldırısına itiraz ettiğimiz, çocuklarımıza bu oyuna gelmemeleriniz tembihle söylediğimiz twite, sansür getirdi. Bundan sonra Telegram hesabımı aktif şekilde kullanacağım" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Twitter'ın sansür uyguladığını belirterek, takipçilerini Telegram'a davet etti.

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İçişleri Bakanı Soylu’dan Twitter açıklaması!
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