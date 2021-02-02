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sel felaketi son dakika! felaketinde son durum ne? İşte tüm detaylar…

Dün gece saatlerinde ’de başlayan sağanak yağış sonrasında kısa süre içerisinde ilde sel felaketi yaşanmasına sebep oldu. İzmir Valisi Köşger tarafından yapılan son dakika açıklamasında mecbur kalınmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiği ve kamu çalışanlarının yarım gün idari izinli olduğu duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından olayında son durum ne? sorusu merak edilerek yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilen İzmir sel olayında son durum ne? sorusuna ilişkin tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 2.2.2021 20:01 Son Güncelleme: 2.2.2021 20:01 ABONE OL
İzmir sel felaketi son dakika! İzmir sel felaketinde son durum ne? İşte tüm detaylar…

İzmir'de dün gece başlayan sağanak yağış kısa sürede sel felaketine dönüştü. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı ilde kuvvetli yağış hayatı olumsu etkiliyor. Sel felaketinde son durum ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler İzmir sel olayında son durum ne? sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA - İZMİR SEL SON DURUM!

İzmir sel felaketi son dakika gelişmelerine ilişkin tüm detaylar şöyle;



İzmir'de kuvvetli yağışın ardından yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki Balaban Deresi yakınlarında, içinde olduğu panelvan tipi aracın sel sularına kapılması nedeniyle kaybolan ve bulunması için çalışma başlatılan Hıdır Öztürk'ün (65) cansız bedenine ulaşıldı.



Bölgede gündüz saatlerinde başlayan arama çalışmalarına AFAD ve itfaiye ekipleri katıldı. Ekipler, akşam saatlerinde sel suları içinde kaybolan araca ulaştı. Öztürk'ün cansız bedeni de araç içinde bulundu.



Su içindeki araç, iş makineleri tarafından çıkarıldı.

Öztürk'ün, aynı araçta bulunan ve olayda hayatını kaybeden Kaan Soydan'ın (45) kayınpederi olduğu, İzmir'in Buca ilçesinde yaşadığı, damadı tarafından bahçesine gitmek için bölgede oldukları öğrenildi.



Soydan'ın cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldığı, Öztürk'ün cenazesinin de otopsi için aynı yere götürüleceği kaydedildi.

Menderes'te sel sularına kapılan araçtaki Kaan Soydan'ın cesedine ulaşılmış, kaybolan kayınpederi Hıdır Öztürk'e ulaşma çalışmaları başlatılmıştı.

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İzmir sel felaketi son dakika! İzmir sel felaketinde son durum ne? İşte tüm detaylar…
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