İzmir sel felaketi son dakika! İzmir sel felaketinde son durum ne? İşte tüm detaylar…

İzmir'de dün gece başlayan sağanak yağış kısa sürede sel felaketine dönüştü. Cadde ve sokakların sular altında kaldığı ilde kuvvetli yağış hayatı olumsu etkiliyor. Sel felaketinde son durum ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler İzmir sel olayında son durum ne? sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA - İZMİR SEL SON DURUM!

İzmir sel felaketi son dakika gelişmelerine ilişkin tüm detaylar şöyle;