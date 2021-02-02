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Kurtulmuş ve Canikli’den Valiliğine ziyaret

Programları kapsamında ’ya gelen Eski Kültür ve Turizm Bakanı Genel Başkan Vekili Prof. Dr. ile Eski Milli Savunma Bakanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vali Orhan Tavlı’yı ziyaret etti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 2.2.2021 17:58 Son Güncelleme: 2.2.2021 17:58 ABONE OL
Kurtulmuş ve Canikli’den Muğla Valiliğine ziyaret

Bir dizi ziyaret için Muğla'da bulunan Eski Kültür ve Turizm Bakanı AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş ile Eski Milli Savunma Bakanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ziyareti öncesi Valilik Şeref Defterini imzalayan AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli daha sonra Valilik makamına geçti.

Vali Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş ile ziyaret sırasında ilin ekonomisi, sanayisi, turizm potansiyeli ve yapılan çalışmalar hakkında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.

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Kurtulmuş ve Canikli’den Muğla Valiliğine ziyaret
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