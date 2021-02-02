Son dakika: Ankara'da Boğaziçi provokasyonu: 69 gözaltı

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara destek için izinsiz gösteri yapan gruba müdahale eden güvenlik güçleri, 69 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Kızılay Meydanı'nda bir araya gelen ve yürüyüş yapmak isteyen gruptakilere polis ekipleri, dağılmaları uyarısında bulundu.

Bu sırada güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede çıktı. Kovalamaca sırasında eylemcilerin bir kısmı TKP Genel Merkezi'ne girdi.

Arbede sırasında gözaltına alınan 69 kişi, polis merkezine götürüldü.

Hafif yaralanan 3 polis memuru ise olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edildi.

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