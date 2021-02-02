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Son dakika: 2 Şubat korona virüs tablosunu paylaştı! İşte son durum

Son dakika korona virüs verileri açıklandı! Dünya ile birlikte ülkemizin de korona virüs pandemisiyle mücadelesi sürüyor. Artan vakaların ardından ise alınan koronavirüs tedbirleri işe yaradı. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte, vaka sayılarındaki ciddi düşüş sürüyor. Son olarak aşının da gelmesiyle birlikte koronavirüs sürecinde umutlu bir tablo ortaya çıktı. tarafından bugünkü koronavirüs verileri açıklandı! İşte 2 Şubat korona virüs tablosu! Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 2.2.2021 19:12 Son Güncelleme: 2.2.2021 19:24 ABONE OL
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Şubat korona virüs tablosunu paylaştı! İşte son durum

Özellikle haftasonu sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla korona virüste gözle görülür bir düşüş meydana geldi. Son olarak aşının da gelmesi neticesinde koronavirüs sürecinde umutlu bir tablo ortaya çıktı. Vatandaşlarda her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunu merak ediyor. İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu:

Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Bakan Fahrettin Koca 2 Şubat korona virüs tablosunu paylaştı! İşte son durum | Video

1 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de dün ise bu veriler paylaşılmıştı: Son 24 saatte 141 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1615 oldu, 8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor.

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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Şubat korona virüs tablosunu paylaştı! İşte son durum
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