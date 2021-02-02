Son dakika: Sağlık Bakanlığı 2 Şubat korona virüs tablosunu paylaştı! İşte son durum

Özellikle haftasonu sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla korona virüste gözle görülür bir düşüş meydana geldi. Son olarak aşının da gelmesi neticesinde koronavirüs sürecinde umutlu bir tablo ortaya çıktı. Vatandaşlarda her gün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunu merak ediyor. İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu:
Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika: Bakan Fahrettin Koca 2 Şubat korona virüs tablosunu paylaştı! İşte son durum | Video
1 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ
Türkiye'de dün ise bu veriler paylaşılmıştı: Son 24 saatte 141 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 719 kişinin testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1615 oldu, 8 bin 16 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431'e yükseldi.