Son dakika | Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamasında önemli ayrıntı

AÇGÖZLÜLERE İZİN YOK

Gıda ürünlerinin tarla veya fabrika ile market arasındaki fiyat farklarının ekonomik süreçler ve gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması, milletimizle birlikte bizi de rahatsız ediyor.

Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz. Erken uyarı sistemiyle müdahale edeceğiz.