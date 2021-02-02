Son dakika | Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa açıklamasında önemli ayrıntı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Tedbirlerin seyrine ilişkin önemli açıklamalar yapan Erdoğan'ın gündeme oturan asıl açıklaması ise yeni anayasa çalışmaları yönündeki tavsiye ve teşviki oldu. Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının içerisinde "Artık yeni anayasayı tartışmanın zamanı gelmiştir" sözleri dakikalar içerisinde siyasetin ve tartışma programlarının gündemindeki yerini aldı.
Erdoğan'ın ifadelerinin içerisinde önemli detaylar vardı. İşte ayrıntılar ve yeni anayasaya dair son dakika gelişmeleri;
"ERTELENEMEZ"
Yeni ve köklü reform ihtiyaçlarının artık ertelenemez olduğunu gördük. Bu çerçevede hukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarını bir süre önce başlatmıştık. Adalet Bakanlığımız hukuki reformlarla, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ekonomik reformlarla ilgili teknik çalışmaları belli seviyeye getirdi. Her kesimin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak taslaklar ortaya çıktı.
"MHP İLE ÇALIŞACAĞIZ"
Bu taslakları hem kendi içimizdeki kurullarımızda hem de Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla değerlendirerek nihai aşamaya getireceğiz. Çok yakında reform paketlerimizin felsefesini, amaçlarını, hedeflerini ve faaliyet başlıklarını içeren kapsamlı çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız.
"SORUNLARIN KAYNAĞI HEP DARBE ANAYASALARI OLDU"
Esasen Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'tan beri hep darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu açıktır. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim anayasanın ruhuna derç edilen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor.
DAHA ÖNCE DE GİRİŞİMDE BULUNDUK VE CHP TIKADI
Bunun için daha önce yeni anayasa girişiminde bulunmuştuk. Tüm partilerden eşit temsilciyle başlatılan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması sebebiyle maalesef neticeye ulaşamamıştı. Ülkemizin bu önemli fırsatı kaçırmış olmasından dolayı üzüntülüyüz.
YENİ ANAYASAYI TARTIŞMA ZAMANI GELDİ
Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Anayasa çalışması öyle gizli saklı mahfillerde, terör örgütüyle irtibatlı kesimlerin gölgesinde, ülkesiyle zihni ve kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir. Bu çalışmanın milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin tamamının katılımıyla şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz.
SALGIN İFADELERİ:
Salgın sürecinde Türkiye'nin direnci kırılmadığı gibi tam tersine önüne yeni fırsatlar çıktı. Salgına karşı hep birlikte topyekûn bir seferberlik yürüttük. Bay Kemal, öyle danışıklı dövüşle, öyle gidip de çöp konteynerleri içinden aldatmak suretiyle vatandaşlarımızın aç, açık, sefil gibi yalan yanlış haberlerle, spekülasyonlarla sen bu milleti aldatamayacaksın. Zaten böyle söyledikçe de bak partin kendi içinde dağılmaya başladı.
TL'NİN DEĞER KAZANMASI
Türk Lirası dolara karşı yüzde 18, euroya karşı yüzde 16 düzeyinde değer kazanarak gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı sağladı. TL değer kaybında değil, değer kazanıyor. TL'deki güçlenme ve altın fiyatlarındaki gerilemeyle beraber merkezi yönetim toplam borç stokumuz 173 milyar lira azaldı. Son 3 aylık dönemde gerçek kişiler piyasaya 4 milyar dolara yakın döviz sattı
AÇGÖZLÜLERE İZİN YOK
Gıda ürünlerinin tarla veya fabrika ile market arasındaki fiyat farklarının ekonomik süreçler ve gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması, milletimizle birlikte bizi de rahatsız ediyor.
Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz. Erken uyarı sistemiyle müdahale edeceğiz.
SON DAKİKA: 8. VE 12. SINIFLAR İLE İLKOKULLAR İÇİN 1 MART HAZIRLIĞI
Uzaktan eğitim-öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim-öğretime yeniden ara verilebilecek.
8. ve 12. sınıflarla ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim-öğretimin kademeli başlaması için çalışma yürütülecek.