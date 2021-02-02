Son dakika | CHP'yi karıştıracak tecavüz takvimi! İşte utancın belgesi

Son dakika haberi: Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan tecavüz, darp ve bebek düşürme skandalı ile ilgili şoke eden bir detaya ulaşıldı. CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız tarafından tecavüze uğradığını, hamile kaldığını, darp edildiğini ve bebeğini düşürdüğünü iddia eden parti üyesi 39 yaşındaki Nurcan Y.'nin, 3 yıl önce yaşadığı mağduriyeti il başkanlığına bildirdiği ortaya çıktı.

ÖNCE İL BAŞKANINA BİLDİRDİ VE HER ŞEY BAŞLADI

Nurcan Y. tüyler ürpertici iddiaları ablası aracılığıyla 2018 yılında CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul'a bildirdi. Sonrasında ise genç kadının ve şikayetçi olan ablasının başına bakın neler geldi.