Son dakika haberi: Twitter'dan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya skandal sansür

Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binası bir grup LGBT klüp üyesi ve bazı öğretim üyeleri tarafından işgal edilmek istendi. Grup tüm uyarılara rağmen protestosunu bırakmayınca polis müdahalesi ile işgal eylemi sonlandırıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen provakatif gösteriler sırasında gözaltına alınan 108 şüpheliden sadece 7'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi çıktı.

SOYLU "MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soylu "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Boğaziçi'nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var. Hayatta hiç bir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin. Sizden beklentimiz, bilimsel başarı. Sizden beklentimiz, okul başarısı. Sizden beklentimiz, Büyük ve Güçlü Türkiye'ye hazırlanmanızdır" dedi.