Son dakika | Prof. Dr. Özener uyardı! 7 ve üzerinde deprem olabilir! Sadece İstanbul'da değil! Riskli bölgeler...

SADECE İSTANBUL'DA DEĞİL ÇEVRE İLLERİ DE ETKİLER

Mesela İzmir'de meydana gelen 6.9 şiddetinde bir deprem vardı, Seferihisar ile Sisam Adası arasında. O deprem Seferihisar'da yıkıma yol açmazken İzmir Bayraklı'da yıkım ve can kayıplarına neden oldu. Buradan şuna gelmek istiyorum. Marmara Denizi'nde meydana gelebilecek bir deprem, sadece İstanbul'u değil çevre illeri de etkileyecek büyüklükte 7 civarında 7'nin üstünde bir deprem beklentisi var. Bu da bütün bilim insanları tarafından kabul edilen bir doğru. buradaki sizin hangi ilçede yaşadığınızdan öte zemininizin yapısı, tabi ki faya uzaklığınız, zemin ve bina ile ilişkinizin iyi olması, sağlam bir binada deprem güvenli bir binada oturmanız çok büyük bir önem taşımakta. Dolayısıyla sadece tek bir parametre yok yani ben şurada oturursam çok güvendeyim, şurada oturursam çok hayatım tehlikede demeyeceksiniz. Çok depremden korkuyorsanız, faya olabildiği kadar uzakta bir arsada prefabrik ev koyun bu da çok izole bir yaşam. Dolayısıyla Marmara özelinde konuşursak, 7'nin üzerinde bir deprem olma olasılığı var. Ancak zamanının bilmediğimiz için bizim yapabileceğimiz en önemli deprem güvenli binalarda yaşamak.

Deprem uzmanı son dakika açıkladı! İzmir'deki deprem fırtınası ardından uzman isim ilçeleri sayarak uyardı: 6.9 büyüklüğünde...